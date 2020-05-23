Глушаков признался, что был шокирован решением «Локомотива» не продлевать контракт с Сёминым

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал уход главного тренера Юрия Сёмина из «Локомотива».

«Я был шокирован, поскольку Юрия Павловича очень уважаю. Не знаю, какие там были условия и договорённости. Сёмин — величина «Локомотива». Вообще, «Локомотив» можно переименовать в ФК «Сёмин» — и всё», — сказал Глушаков в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер».

73-летний Сёмин впервые встал у руля «Локомотива» в 1986 году. На тренерском мостике железнодорожников его заменит серб Марко Николич. Глушаков выступал за «Локомотив» с 2005 по 2013 год.

Ранее депутат Госдумы раскритиковал тренерскую перестановку в «Локомотиве».