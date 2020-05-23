Депутат Госдумы раскритиковал тренерскую перестановку в «Локомотиве»

Короткая ссылка
Депутат Государственной думы Игорь Лебедев, который является болельщиком «Локомотива», раскритиковал решение клуба заменить Юрия Сёмина новым специалистом Марко Николичем.
Депутат Госдумы раскритиковал тренерскую перестановку в «Локомотиве»
  • Reuters

«Когда приглашают специалиста более высокого уровня, то это всегда принимается и приветствуется. А когда приглашается тренер заведомо более низкого уровня, хотя и с меньшей зарплатой, это всегда воспринимается в штыки. Когда на место Сёмина приглашают неизвестного серба, который в своей жизни почти ничего не выигрывал, это какое-то унижение для клуба», — заявил Лебедев в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги».

31 мая 73-летний Юрий Сёмин покинет клуб в связи с истечением срока контракта. Его место займёт 40-летний Марко Николич.

Ранее сообщалось, что Хёведес не прилетел в Москву из-за боязни COVID-19 и хочет уйти из «Локомотива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить