Депутат Госдумы раскритиковал тренерскую перестановку в «Локомотиве»

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев, который является болельщиком «Локомотива», раскритиковал решение клуба заменить Юрия Сёмина новым специалистом Марко Николичем.

«Когда приглашают специалиста более высокого уровня, то это всегда принимается и приветствуется. А когда приглашается тренер заведомо более низкого уровня, хотя и с меньшей зарплатой, это всегда воспринимается в штыки. Когда на место Сёмина приглашают неизвестного серба, который в своей жизни почти ничего не выигрывал, это какое-то унижение для клуба», — заявил Лебедев в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги».

31 мая 73-летний Юрий Сёмин покинет клуб в связи с истечением срока контракта. Его место займёт 40-летний Марко Николич.

Ранее сообщалось, что Хёведес не прилетел в Москву из-за боязни COVID-19 и хочет уйти из «Локомотива».