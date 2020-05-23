СМИ: Хёведес не прилетел в Москву из-за боязни COVID-19 и хочет уйти из «Локомотива»

Немецкий футболист Бенедикт Хёведес не вернулся в Москву в назначенный день для того, чтобы приступить к тренировкам с «Локомотивом».

По данным «Чемпионата», спортсмен боится за своё здоровье из-за ситуации с коронавирусом в российской столице. В ближайшее время представители Хёведеса могут обсудить детали расторжения контракта с руководством «Локо». Утверждается, что защитник хочет покинуть команду и трудоустроиться в Бундеслиге.

Ранее сообщалось, что Зелимхан Бакаев пока не будет тренироваться со «Спартаком» из-за коронавируса.