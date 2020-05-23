СМИ: Хёведес не прилетел в Москву из-за боязни COVID-19 и хочет уйти из «Локомотива»
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- РИА Новости
По данным «Чемпионата», спортсмен боится за своё здоровье из-за ситуации с коронавирусом в российской столице. В ближайшее время представители Хёведеса могут обсудить детали расторжения контракта с руководством «Локо». Утверждается, что защитник хочет покинуть команду и трудоустроиться в Бундеслиге.
Ранее сообщалось, что Зелимхан Бакаев пока не будет тренироваться со «Спартаком» из-за коронавируса.