Бакаев не будет тренироваться со «Спартаком» в Тарасовке из-за заболевания коронавирусом
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- РИА Новости
Инфекция выявлена у полузащитника Зелимхана Бакаева. Кроме того, тест Романа Зобнина показал наличие в организме спортсмена антител.
«Зобнин перенёс коронавирусную инфекцию в период самоизоляции. Во время карантина мы постоянно были на связи со всеми футболистами команды и знаем, кто как себя чувствовал», — приводит слова руководителя медштаба «Спартака» Михаила Бутовского официальный сайт клуба.
Красно-белые собрались на базе в Тарасовке, где будут жить и тренироваться.
Ранее сообщалось, что «Спартак», «Динамо» и «Локо» привели свои базы в соответствие со стандартом Роспотребнадзора.