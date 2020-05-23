Бакаев не будет тренироваться со «Спартаком» в Тарасовке из-за заболевания коронавирусом

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Игроки, тренеры и сотрудники «Спартака» узнали результаты тестов на коронавирус.
Бакаев не будет тренироваться со «Спартаком» в Тарасовке из-за заболевания коронавирусом
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Инфекция выявлена у полузащитника Зелимхана Бакаева. Кроме того, тест Романа Зобнина показал наличие в организме спортсмена антител.

«Зобнин перенёс коронавирусную инфекцию в период самоизоляции. Во время карантина мы постоянно были на связи со всеми футболистами команды и знаем, кто как себя чувствовал», — приводит слова руководителя медштаба «Спартака» Михаила Бутовского официальный сайт клуба.

Красно-белые собрались на базе в Тарасовке, где будут жить и тренироваться.

Ранее сообщалось, что «Спартак», «Динамо» и «Локо» привели свои базы в соответствие со стандартом Роспотребнадзора.

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