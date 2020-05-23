«Спартак», «Динамо» и «Локо» привели свои базы в соответствие со стандартом Роспотребнадзора

«Локомотив», «Динамо» и «Спартак» привели свои базы в соответствие с требованиями Роспотребнадзора.

22 мая губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, согласно которому спортивные объекты для тренировок клубов РПЛ в регионе возобновят работу не ранее 23 мая.

«Вчера постановление было подписано, накануне я лично объезжал все три тренировочные площадки — в Баковке, Новогорске и Тарасовке. Они получили от нас стандарт ещё в среду, в его рамках они привели в соответствие все тренировочные площадки, зоны проживания, спортивные зоны. Базы полностью соответствуют заявленному стандарту. Мы периодически будем их проверять на то, чтобы стандарт беспрекословно выполнялся», — приводит слова министра спорта Мособласти Романа Терюшкова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Путин поддержал возобновление работы спортивных баз национальных сборных России.