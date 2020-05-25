Кущенко назвал правильным решение Евролиги досрочно завершить сезон

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал решение Евролиги досрочно завершить сезон, прерванный из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Мы остаёмся в том же представительстве в Евролиге, в Еврокубке. Значит, баскетбольная интрига, которую мы ждали в этом сезоне, переносится на следующий. Все клубы с сегодняшнего момента имеют представление, где играют и как формировать команду. И именно сегодня открывается европейский рынок. За игроков, играющих в Европе, начинается борьба», — приводит слова Кущенко ТАСС.

Он отметил, что решение досрочно завершить сезон Евролиги и Еврокубка является правильным.

«Думаю, что ключевым пунктом стало здоровье всех участников процесса. Для Единой лиги ВТБ это серьёзный вызов, впервые в истории три клуба будут представлять нас в двух сезонах подряд, и понятно, что Евролига ошибок не прощает — это очень качественное соревнование» — добавил функционер.

В Евролиге Россию представляют московский ЦСКА, подмосковные «Химки» и петербургский «Зенит», а в Еврокубке — казанский УНИКС и «Локомотив-Кубань».

Ранее Евролига объявила о досрочном завершении сезона без определения победителя.