Отец Щербаковой рассказал о её заработках

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Станислав Щербаков, отец российской фигуристки Анны Щербаковой, рассказал о доходах дочери.
Отец Щербаковой рассказал о её заработках
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Призовые Ани мы откладываем ей на будущее. Пытаемся их не только сохранить, но и прирастить. Собираем портфель начинающего инвестора, всё по правилам: часть на депозит, часть в валюту, часть в акции. В акции сейчас, кстати, особенно интересно вкладываться, вакцина ведь рано или поздно появится, и будет рост. В общем, повышаем финансовую грамотность и смотрим на то, как деньги сами работают, это занятно. Аня в конечном счёте сама решает, куда и сколько она готова вложить. Она сама ходит в банк, разбирается в депозитах и подписывает договоры», — приводит слова Станислава Щербакова «Спорт-Экспресс».

16-летняя Щербакова является серебряным призёром чемпионата Европы и финала серии Гран-при, а также двукратной чемпионкой России.

Ранее мать Щербаковой рассказала, как её дочь попала в фигурное катание.

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