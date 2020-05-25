Отец Щербаковой: расстроюсь, если Аня закончит карьеру в 17 лет

Станислав Щербаков, отец российской фигуристки Анны Щербаковой, высказал мнение о раннем завершении карьеры спортсменками.

«Если Аня закончит в 17, то я, конечно, расстроюсь. Помимо того, что она квадистка, она ещё и артистка, передача образов — её конёк. В 17 лет и даже в 20 некоторые образы просто рано раскрывать. Это будет недопетая песня, какие бы медали она к тому моменту ни собрала», — приводит слова Станислава Щербакова «Спорт-Экспресс».

16-летняя Щербакова является серебряным призёром чемпионата Европы и финала серии Гран-при, а также двукратной чемпионкой России.

Ранее мать Щербаковой рассказала, как её дочь попала в фигурное катание.