Источник: профсоюз баскетболистов Евролиги призвал отменить сезон

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Профсоюз игроков баскетбольной Евролиги обратился ко всем клубам лиги с просьбой отменить оставшуюся часть сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
Источник: профсоюз баскетболистов Евролиги призвал отменить сезон
  • РИА Новости

Об этом сообщает сербское издание Nova.

Отмечается, что в ходе недавней видеоконференции игроков и руководителей Евролиги подавляющее большинство спортсменов выступили против возобновления сезона.

Регулярный чемпионат Евролиги был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. До его завершения оставалось провести пять туров, включающих 78 матчей.

Ранее в ЦСКА опровергли сообщения, что в клубе выступают против доигровки сезона Евролиги.

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