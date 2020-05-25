Источник: профсоюз баскетболистов Евролиги призвал отменить сезон
- РИА Новости
Об этом сообщает сербское издание Nova.
Отмечается, что в ходе недавней видеоконференции игроков и руководителей Евролиги подавляющее большинство спортсменов выступили против возобновления сезона.
Регулярный чемпионат Евролиги был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. До его завершения оставалось провести пять туров, включающих 78 матчей.
Ранее в ЦСКА опровергли сообщения, что в клубе выступают против доигровки сезона Евролиги.