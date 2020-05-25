Источник: профсоюз баскетболистов Евролиги призвал отменить сезон

Профсоюз игроков баскетбольной Евролиги обратился ко всем клубам лиги с просьбой отменить оставшуюся часть сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает сербское издание Nova.

Отмечается, что в ходе недавней видеоконференции игроков и руководителей Евролиги подавляющее большинство спортсменов выступили против возобновления сезона.

Регулярный чемпионат Евролиги был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. До его завершения оставалось провести пять туров, включающих 78 матчей.

Ранее в ЦСКА опровергли сообщения, что в клубе выступают против доигровки сезона Евролиги.