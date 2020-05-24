В ЦСКА опровергли сообщения, что в клубе выступают против доигровки сезона Евролиги

Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал информацию о том, что клуб выступил против доигровки сезона баскетбольной Евролиги, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Раньше модное ныне слово «инсайдер» называлось ярче — сплетник. Но смысл деятельности остаётся прежним», — приводит слова Ватутина ТАСС.

По информации СМИ, ЦСКА и ещё ряд клубов, в числе которых и подмосковные «Химки», выступили против доигровки сезона, регулярный чемпионат которого был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. До его завершения оставалось провести пять туров, включающих 78 матчей.

Ранее сообщалось, что игроки баскетбольной Евролиги выступили против возобновления сезона.