Источник: игроки баскетбольной Евролиги выступили против возобновления сезона
Об этом сообщает Eurohoops. По информации источника, в видеоконференции приняли участие 36 игроков, представлявшие все 18 команд лиги. Евролига объяснила спортсменам сложившуюся ситуацию, поделилась своим планом по возобновлению сезона и медицинским протоколом. Баскетболисты выразили обеспокоенность ситуацией с коронавирусом, которая в разных странах отличается.
Окончательное решение о возобновлении или завершении сезона будет принято в понедельник 25 мая.
Ранее сообщалось, что НБА ведёт переговоры о возобновлении сезона в конце июля во Флориде.