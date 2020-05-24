Источник: игроки баскетбольной Евролиги выступили против возобновления сезона

Подавляющее большинство баскетболистов во время видеоконференции с руководством Евролиги выступили против возобновления сезона-2019/20.

Об этом сообщает Eurohoops. По информации источника, в видеоконференции приняли участие 36 игроков, представлявшие все 18 команд лиги. Евролига объяснила спортсменам сложившуюся ситуацию, поделилась своим планом по возобновлению сезона и медицинским протоколом. Баскетболисты выразили обеспокоенность ситуацией с коронавирусом, которая в разных странах отличается.



Окончательное решение о возобновлении или завершении сезона будет принято в понедельник 25 мая.

Ранее сообщалось, что НБА ведёт переговоры о возобновлении сезона в конце июля во Флориде.