СМИ: «Шанхай» отказался продлить аренду Игало в МЮ

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Китайский футбольный клуб «Шанхай Шеньхуа» отказал английскому «Манчестер Юнайтед» в продлении срока аренды нигерийского форварда Одиона Игало на период доигровки сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).
СМИ: «Шанхай» отказался продлить аренду Игало в МЮ
  • Reuters

Как сообщает Daily Mail, «Шанхай» требует, чтобы Игало вернулся по завершении срока действия соглашения, которое истекает 31 мая, для подготовки к старту чемпионата Китая.

Отмечается, что «Шанхай» также предложил нападающему новый двухлетний контракт сроком до 2024 года.

Игало присоединился к МЮ на правах аренды зимой 2020 года и успел провести восемь матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Рома» намерена выкупить арендованного у «Манчестер Юнайтед» Смоллинга.

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