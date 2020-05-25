СМИ: «Шанхай» отказался продлить аренду Игало в МЮ
- Reuters
Как сообщает Daily Mail, «Шанхай» требует, чтобы Игало вернулся по завершении срока действия соглашения, которое истекает 31 мая, для подготовки к старту чемпионата Китая.
Отмечается, что «Шанхай» также предложил нападающему новый двухлетний контракт сроком до 2024 года.
Игало присоединился к МЮ на правах аренды зимой 2020 года и успел провести восемь матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что «Рома» намерена выкупить арендованного у «Манчестер Юнайтед» Смоллинга.