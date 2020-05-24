СМИ: «Рома» намерена выкупить арендованного у «Манчестер Юнайтед» Смоллинга

Римская «Рома» работает над выкупом футболиста «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга, который выступает за клуб из столицы Италии на правах аренды.

Об этом сообщает в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира. По информации источника, МЮ готов расстаться с 30-летним защитником за €25 млн, однако «Рома» намерена провести переговоры о снижении цены.

Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне футболист провёл на поле 28 матчей во всех турнирах, стал автором двух забитых мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что главной трансферной целью «Ливерпуля» стал игрок «Вулверхэмптона».