СМИ: Бенитес хочет вернуться в «Ньюкасл» и уже выбрал трансферные цели
- Reuters
Как сообщает The Telegraph, 60-летний испанец готов возглавить команду после завершения сделки по приобретению клуба новыми владельцами.
Отмечается, что после прихода Бенитес хочет пополнить состав команды защитником «Манчестер Сити» Джоном Стоунзом и хавбеком «Челси» Россом Баркли.
Бенитес возглавлял «Ньюкасл» с 2016 по 2019 год. Под его руководством команда после вылета в Чемпионшип сумела вернуться в АПЛ уже на следующий сезон, по итогам которого заняла 13-е место.
Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино открыт для предложений из Англии.