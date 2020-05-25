СМИ: Бенитес хочет вернуться в «Ньюкасл» и уже выбрал трансферные цели

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Испанский специалист Рафаэль Бенитес готов снова возглавить английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед».
СМИ: Бенитес хочет вернуться в «Ньюкасл» и уже выбрал трансферные цели
  • Reuters

Как сообщает The Telegraph, 60-летний испанец готов возглавить команду после завершения сделки по приобретению клуба новыми владельцами.

Отмечается, что после прихода Бенитес хочет пополнить состав команды защитником «Манчестер Сити» Джоном Стоунзом и хавбеком «Челси» Россом Баркли.

Бенитес возглавлял «Ньюкасл» с 2016 по 2019 год. Под его руководством команда после вылета в Чемпионшип сумела вернуться в АПЛ уже на следующий сезон, по итогам которого заняла 13-е место.

Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино открыт для предложений из Англии.

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