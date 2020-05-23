Экс-тренер «Тоттенхэма» Почеттино заявил, что открыт для предложений из Англии
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«Я люблю Англию. Моя идея заключается в том, чтобы продолжать жить в Лондоне, но в то же время я открыт для предложений из разных стран», — приводит слова Почеттино Sky Sports.
Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с мая 2014 по ноябрь 2019 года. Вместе с лондонцами он доходил до финала Лиги чемпионов и Кубка Английской футбольной лиги.
Ранее сообщалось, что Почеттино претендует на место главного тренера «Марселя».