Экс-тренер «Тоттенхэма» Почеттино заявил, что открыт для предложений из Англии

Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино признался, что готов возглавить другой английский клуб.

«Я люблю Англию. Моя идея заключается в том, чтобы продолжать жить в Лондоне, но в то же время я открыт для предложений из разных стран», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с мая 2014 по ноябрь 2019 года. Вместе с лондонцами он доходил до финала Лиги чемпионов и Кубка Английской футбольной лиги.

Ранее сообщалось, что Почеттино претендует на место главного тренера «Марселя».