Сен-Пьер высказался о фаворите боя Нурмагомедов — Гэтжи

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер высказал мнение о фаворите противостояния чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и обладателя временного титула Джастина Гэтжи.
Сен-Пьер высказался о фаворите боя Нурмагомедов — Гэтжи
  • Reuters

«Если бы я ставил дом на исход этого боя, я бы не мог поставить против Хабиба. Он ни разу не проиграл», — приводит слова Сен-Пьера Sportbible.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в ММА. Гэтжи завоевал право на титульный бой с россиянином, победив Тони Фергюсона в поединке за титул временного чемпиона в лёгком весе. Всего на его счету 22 победы и два поражения.

Ранее сообщалось, что, по мнению Сен-Пьера, Нурмагомедов победил бы Фергюсона в уличной драке.

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