Сен-Пьер уверен, что Нурмагомедов победит Фергюсона в уличной драке

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер высказал мнение, что в уличной драке чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов смог бы победить Тони Фергюсона.
Сен-Пьер уверен, что Нурмагомедов победит Фергюсона в уличной драке
  • Reuters

«К сожалению, я много раз дрался на улице, потому что в школе издевались. В уличной схватке у человека, который бьёт первым, гораздо больше шансов выиграть или получить максимум от обмена до того, как вас разнимут. Элемент неожиданности — самая важная вещь в уличной драке. Но если бы Тони и Хабиб оба начали сражаться одновременно, я верю, что Хабиб победит, потому что он лучший боец», — приводит слова Сен-Пьера Sportbible.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в ММА. На счету Фергюсона 25 побед и четыре поражения.

Ранее Сен-Пьер заявил, что бой с Нурмагомедовым — это возможность для любого бойца стать легендой.

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