Сен-Пьер уверен, что Нурмагомедов победит Фергюсона в уличной драке
- Reuters
«К сожалению, я много раз дрался на улице, потому что в школе издевались. В уличной схватке у человека, который бьёт первым, гораздо больше шансов выиграть или получить максимум от обмена до того, как вас разнимут. Элемент неожиданности — самая важная вещь в уличной драке. Но если бы Тони и Хабиб оба начали сражаться одновременно, я верю, что Хабиб победит, потому что он лучший боец», — приводит слова Сен-Пьера Sportbible.
В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в ММА. На счету Фергюсона 25 побед и четыре поражения.
Ранее Сен-Пьер заявил, что бой с Нурмагомедовым — это возможность для любого бойца стать легендой.