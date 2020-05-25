Сен-Пьер: бой с Нурмагомедовым — возможность стать легендой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер высказал мнение, что бой с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым является для любого бойца возможностью стать легендой.

«Если я когда-нибудь вернусь, это должно быть что-то очень особенное — бой против парня, который кажется непобедимым, парня, которого никто не может победить. Бой с Нурмагомедовым? Теперь у Хабиба почти аура непобедимости. Бой с ним — возможность стать легендой. До того, как я ушёл, мы пытались организовать этот поединок. И Хабиб хотел этого. Мы очень старались. К сожалению, в UFC не хотели этого. У них были другие планы на Хабиба», — приводит слова Сен-Пьера Sportbible.

Сен-Пьер завершил карьеру в феврале 2019 года. В его активе 26 побед и два поражения. На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в ММА.

Ранее сообщалось, что бой Порье и Хукера возглавит кард турнира UFC, который состоится 27 июня.