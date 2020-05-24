СМИ: Бой Порье и Хукера возглавит кард турнира UFC, который состоится 27 июня

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье проведёт поединок с новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC в Лас-Вегасе, который пройдёт 27 июня.

Как сообщает MMAJunkie, этот бой станет главным событием турнира. Изначально поединок должен был состояться 16 мая в Сан-Диего на UFC Fight Night 175, но турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.

Последним соперником Порье был чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, которому он проиграл из-за удушающего приёма. Хукер же в последнем поединке одолел Пола Фелдера раздельным решением судей.

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