Канчельскис считает, что без Сёмина у «Локомотива» будут серьёзные проблемы

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Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал мнение о решении руководства московского «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.
Канчельскис считает, что без Сёмина у «Локомотива» будут серьёзные проблемы
  • Reuters

«Локомотив» удивил. Но он всегда удивляет. То Смородская чудила прилично, то Кикнадзе чудит прилично. Когда люди не из футбола в клуб приходят, сложно с ними что-то обсуждать. Думаю, что без Сёмина у «Локомотива» будут серьёзные проблемы. Я не понимаю руководителей: команда проигрывает — плохо, выигрывает — плохо. Чего они хотят вообще?» — приводит слова Канчельскиса Rusfootball.

Он отметил, что в концовке нынешнего сезона «Локомотив» сможет доиграть на том, что было заложено Сёминым.

«Но потом, думаю, проблемы будут большие», — добавил прославленный футболист.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка. Его соглашение с клубом действует до 30 мая и не будет продлено.

Ранее Денис Глушаков признался, что был шокирован решением «Локомотива» не продлевать контракт с Сёминым.

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