Экс-директор «Интера» об отказе Месси: не всё решают деньги

Бывший технический директор миланского «Интера» Марко Бранка рассказал о неудачной попытке клуба подписать нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.

«В 2008 году мы хотели его подписать, но Лео не желал уходить, потому что был очень благодарен клубу, который взял его к себе в детстве и поверил в него настолько сильно, что помог преодолеть проблемы со здоровьем, которые у него были. Это доказывает, что в таких больших сделках не всегда всё решает экономическая составляющая», — приводит слова Бранки Goal со ссылкой на Libero.

Аргентинец является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду с 2004 года. За это время Месси провёл за клуб 718 матчей, забил 627 мячей и отдал 261 результативную передачу. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.

Ранее Месси признался, что хотел покинуть «Барселону» в 2016 году.