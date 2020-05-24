Месси признался, что хотел покинуть «Барселону» в 2016 году
- © Panoramic/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
По его словам, это было связано с ситуацией, когда он и его отец были признаны виновными в неуплате налогов на общую сумму €4,1 млн с прибыли, которая была получена с 2007 по 2009 год.
«В то время, из-за того скандала, я хотел уехать. Не из-за желания покинуть «Барсу», а из-за желания покинуть Испанию. Я чувствовал, что со мной здесь плохо обращались, и я не хотел тут оставаться», — приводит слова Месси RAC1.
При этом он отметил, что ни один клуб так и не сделал ему официального предложения, так как было известно о его желании оставаться в «Барселоне».
«Тот период был очень трудным для меня и моей семьи, но люди мало знают о том, что происходит», — заявил Месси.
Тогда Месси и его отец получили условный срок, который впоследствии был заменён на штраф.
Ранее президент «Хетафе» рассказал, как в клуб мог перейти Месси.