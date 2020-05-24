СМИ: Зидан нарушил карантин

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан нарушил карантин, покинув столицу Испании.
СМИ: Зидан нарушил карантин
  • Reuters

Как сообщает Sport.es, Зидан уехал в деревню, расположенную в пригороде Мадрида, чтобы посетить дом, купленный им в прошлом году.

Отмечается, что, если нарушение будет доказано, 47-летний специалист будет оштрафован на €1500.

Сезон испанской Примеры был приостановлен из-за пандемии коронавируса в середине марта, как и многие другие турниры в Европе. На момент паузы было сыграно 27 из 38 туров.

Ранее сообщалось, что футболисты «Севильи» извинились за нарушение карантина.

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