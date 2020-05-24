Футболисты «Севильи» извинились за нарушение карантина

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Футболисты испанского футбольного клуба «Севилья» Эвер Банега, Лукас Окампос, Франко Васкес и Люк де Йонг принесли извинения за нарушение карантина.
Футболисты «Севильи» извинились за нарушение карантина
  • Reuters

О нарушении, допущенном игроками, стало известно от супруги Банеги, которая опубликовала в социальных сетях фото со встречи, прошедшей в субботу в доме одного из игроков. На снимке запечатлено 12 человек, притом что, согласно распоряжению испанских властей, в частных домах запрещены встречи более 10 человек.

Уже после того как фото было распространено СМИ, игроки на своих страницах в соцсетях принесли извинения за произошедшее.

Так, Окампос в своём Instagram написал: «Хочу извиниться и признаю, что мы допустили ошибку, нанеся ущерб имиджу клуба. Поэтому нам остаётся только извиниться перед клубом, товарищами по команде, тренерским штабом и обществом в целом. Мы гарантируем, что осознали ошибку и больше не повторим подобных действий».

Сезон испанской Примеры был приостановлен из-за пандемии коронавируса в середине марта, как и многие другие турниры в Европе. На момент паузы было сыграно 27 из 38 туров.

Ранее сообщалось, что правительство Испании разрешило возобновить футбольный чемпионат с 8 июня.

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