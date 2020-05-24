Правительство Испании разрешило возобновить футбольный чемпионат с 8 июня

Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что местные футбольные чемпионаты возобновятся с 8 июня.

«Перед нами открываются новые горизонты. Пришло время вернуться к многим повседневным делам. Среди них — национальные футбольные чемпионаты, которые вернутся уже 8 июня», — приводит слова Санчеса Marca.

Чемпионат Испании был прерван в середине марта из-за пандемии коронавируса. На момент установления паузы лидером турнирной таблицы являлась «Барселона», в 27 матчах набравшая 58 очков. На два очка от каталонцев отставал «Реал».

Ранее Смолов выразил мнение, что «Сельта» способна бороться за высокие места в Примере.