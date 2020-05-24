Правительство Испании разрешило возобновить футбольный чемпионат с 8 июня

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Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что местные футбольные чемпионаты возобновятся с 8 июня.
Правительство Испании разрешило возобновить футбольный чемпионат с 8 июня
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«Перед нами открываются новые горизонты. Пришло время вернуться к многим повседневным делам. Среди них — национальные футбольные чемпионаты, которые вернутся уже 8 июня», — приводит слова Санчеса Marca

Чемпионат Испании был прерван в середине марта из-за пандемии коронавируса. На момент установления паузы лидером турнирной таблицы являлась «Барселона», в 27 матчах набравшая 58 очков. На два очка от каталонцев отставал «Реал».

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