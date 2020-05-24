Тухугов заявил, что его следующий бой в UFC назначен на 18 июля

Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов заявил, что его следующий поединок должен пройти в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Нидерландах, назначенного на 18 июля.

«Дали бой, я согласился, это было ещё до карантина. 18 июля мне дали бой в Нидерландах, я уже был настроен. Не думаю, что из-за карантина этот бой состоится, но мы ещё не знаем, что и как. Должны были вот-вот сказать соперника, но не успели пока», — приводит слова Тухугова ТАСС.

В активе 29-летнего бойца 19 побед, пять поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.

Предыдущий бой Тухугова состоялся 23 февраля и завершился его досрочной победой над американцем Кевином Агиларом.

Ранее сообщалось, что Тухугов выразил готовность подраться с Артёмом Лобовым в Москве.