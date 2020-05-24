Тухугов заявил, что его следующий бой в UFC назначен на 18 июля
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- AFP
«Дали бой, я согласился, это было ещё до карантина. 18 июля мне дали бой в Нидерландах, я уже был настроен. Не думаю, что из-за карантина этот бой состоится, но мы ещё не знаем, что и как. Должны были вот-вот сказать соперника, но не успели пока», — приводит слова Тухугова ТАСС.
В активе 29-летнего бойца 19 побед, пять поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.
Предыдущий бой Тухугова состоялся 23 февраля и завершился его досрочной победой над американцем Кевином Агиларом.
Ранее сообщалось, что Тухугов выразил готовность подраться с Артёмом Лобовым в Москве.