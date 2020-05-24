FIGC начала расследование в отношении президента «Лацио»

Федерация футбола Италии (FIGC) открыла дисциплинарное дело в отношении президента римского клуба «Лацио» Клаудио Лотито.

Как сообщает Il Tempo, причиной начала расследования стали высказывания Лотито о характере мартовской встречи туринского «Ювентуса» с миланским «Интером» (2:0).

Тогда президент «Лацио» намекнул, что матч мог носить неспортивный характер: «Мы отстаём от «Ювентуса» на одно очко только из-за матча «Ювентуса» с «Интером», но мы все видели, что там произошло».

Отмечается, что теперь FIGC ждёт объяснений от Лотито относительно его высказываний.

Ранее сообщалось, что «Наполи» намерен продать четырёх футболистов за €200 млн.