FIGC начала расследование в отношении президента «Лацио»
- Reuters
Как сообщает Il Tempo, причиной начала расследования стали высказывания Лотито о характере мартовской встречи туринского «Ювентуса» с миланским «Интером» (2:0).
Тогда президент «Лацио» намекнул, что матч мог носить неспортивный характер: «Мы отстаём от «Ювентуса» на одно очко только из-за матча «Ювентуса» с «Интером», но мы все видели, что там произошло».
Отмечается, что теперь FIGC ждёт объяснений от Лотито относительно его высказываний.
Ранее сообщалось, что «Наполи» намерен продать четырёх футболистов за €200 млн.