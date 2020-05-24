СМИ: «Наполи» намерен продать четырёх футболистов за €200 млн

Итальянский футбольный клуб «Наполи» хочет летом провести перестройку, продав лидеров команды.

Как сообщает Football Italia, по мнению руководства клуба, пик Аркадиуша Милика, Аллана, Калиду Кулибали и Фаузи Гуляма уже позади, поэтому «Наполи» намерен выручить с их продажи €200 млн.

Отмечается, что президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис считает, что нынешняя эпоха клуба подошла к концу, а перестройка будет доверена главному тренеру команды Дженнаро Гаттузо, которому предложат новый контракт.

Ранее сообщалось, что «Интер» договорился с футболистом «Наполи» Дрисом Мертенсом об условиях личного контракта.