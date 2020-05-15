СМИ: «Интер» договорился с Мертенсом об условиях личного контракта

Бельгийский нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить карьеру в миланском «Интере».

По информации Corriere della Sera, миланцы предложили 33-летнему бельгийцу двухлетний контракт с зарплатой €5 млн за сезон. Игрок также может рассчитывать на подписной бонус в размере €4 млн.

Контракт Мертенса с «Наполи» заканчивается 30 июня 2020 года. В сезоне-2019/20 Дрис провёл 29 матчей за неаполитанцев во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Милан» заинтересован в услугах Дзюбы.