В бывшем клубе Слуцкого «Халл Сити» выявлены два заболевших коронавирусом
- РИА Новости
Соответствующая информация размещена в официальном Twitter-аккаунте команды. О заболевших стало известно после проверки тестов, сделанных игрокам, тренерам и сотрудникам «Халла».
Имена заболевших, равно как и их должности в клубе, не называются. Отмечается, что они не имеют симптомов заболевания и проведут семь дней на самоизоляции до проведения следующего теста.
В 2017 году в «Халле» работал российский тренер Леонид Слуцкий.
В субботу в Англии заявили, что по результатам проверки около 1 тыс. футболистов, тренеров и сотрудников клубов было выявлено два случая коронавируса в двух командах.
Ранее сообщалось, что коронавирусной инфекцией заболел один из игроков «Борнмута».