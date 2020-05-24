В бывшем клубе Слуцкого «Халл Сити» выявлены два заболевших коронавирусом

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«Халл Сити», выступающий в Чемпионшипе (второй по рангу дивизион Англии), подтвердил два случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 внутри клуба.
В бывшем клубе Слуцкого «Халл Сити» выявлены два заболевших коронавирусом
  • РИА Новости

Соответствующая информация размещена в официальном Twitter-аккаунте команды. О заболевших стало известно после проверки тестов, сделанных игрокам, тренерам и сотрудникам «Халла».

Имена заболевших, равно как и их должности в клубе, не называются. Отмечается, что они не имеют симптомов заболевания и проведут семь дней на самоизоляции до проведения следующего теста.

В 2017 году в «Халле» работал российский тренер Леонид Слуцкий.

В субботу в Англии заявили, что по результатам проверки около 1 тыс. футболистов, тренеров и сотрудников клубов было выявлено два случая коронавируса в двух командах.

Ранее сообщалось, что коронавирусной инфекцией заболел один из игроков «Борнмута».

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