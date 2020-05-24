Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по горным лыжам Файт завершила карьеру в 30 лет

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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по горным лыжам в супергиганте Анна Файт из Австрии объявила о завершении карьеры.
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по горным лыжам Файт завершила карьеру в 30 лет
  • Reuters

Заявление о принятом решении 30-летняя спортсменка опубликовала в Instagram.

«Я готова открыть новую главу. Мои сердце и голова подсказали мне, что настало время заняться чем-то другим. Поэтому я решила оставить горные лыжи. Это моя жизнь, спорт сделал меня той, кем я являюсь. Спасибо всем за поддержку», — написала в частности горнолыжница.

В Сочи-2014 Файт также завоевала серебро в гигантском слаломе. В её коллекции наград имеется и серебро за супергигант в Пхёнчхане-2018. На чемпионатах мира австрийка выиграла три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали, дважды завоёвывала Кубок мира.

Ранее сообщалось, что гимнаст Нагорный планирует набрать оптимальную форму за месяц тренировок на «Озере Круглом».

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