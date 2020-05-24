Министр спорта Московской области: скорее всего, «Химки» продолжат выступать в ФНЛ
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«На сегодняшний день вопрос о слиянии «Родины» и «Химок» не стоит. Это невозможно с точки зрения регламента. В противном случае новому клубу по регламенту придётся начинать выступать с самых низов. С вероятностью в 70% «Химки» будут выступать в ФНЛ. Но если получится найти инвестора, то в премьер-лиге», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».
По его мнению, необходимо двигаться с РПЛ поступательно. Также он опроверг информацию, что «Химки» могут начать новый сезон в ПФЛ из-за проблем с финансами.
«Никакой угрозы того, что команда окажется во второй лиге, нет. И никогда не было», — добавил Терюшков.
Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что клуб может прекратить своё существование.