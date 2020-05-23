Юран: «Химки» могут прекратить своё существование

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Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал возможный переход клуба под контроль владельца команды ПФЛ «Родины» Сергея Ломакина.
Юран: «Химки» могут прекратить своё существование
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«Сейчас появилось интервью представителя Сергей Ломакина, в котором озвучиваются требования инвестора. Сразу становится ясно: «Химки» могут прекратить своё существование, а частный клуб переедет на наше место и будет называться «Родина». Новые владельцы также хотят получить в бесплатное пользование спортивную инфраструктуру. Думаю, губернатор не в курсе сложившейся ситуации. А болельщик, который приходил на трибуны, сейчас выйдет из карантина — а «Химок» уже и нет», — заявил Юран в эфире «Матч ТВ».

Владелец клуба ПФЛ «Родина» Сергей Ломакин согласился взять на себя все расходы по содержанию «Химок» в Российской премьер-лиге, но при условии переименования «Химок» в ФК «Родина» и бесплатной аренды стадиона «Арена Химки». 

Ранее сообщалось, что выступающий в ПФЛ владикавказский «Спартак» будет расформирован.

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