СМИ: Выступающий в ПФЛ владикавказский «Спартак» будет расформирован
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- РИА Новости
Как сообщает Ossetia News, клуб давно испытывает финансовые проблемы. После расформирования весь персонал будет направлен на работу в академию, которая продолжит свою деятельность.
Отмечается, что главный тренер команды Валерий Горохов покинул свой пост 21 мая.
В минувшем сезоне ПФЛ, который был досрочно завершён из-за коронавируса, «Спартак» занял 16-е место в зоне «Юг».
Ранее сообщалось, что Юрий Газзаев претендует на пост главного тренера «Алании».