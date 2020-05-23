СМИ: Выступающий в ПФЛ владикавказский «Спартак» будет расформирован

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Владикавказский клуб «Спартак», который выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), будет расформирован в ближайшее время.
СМИ: Выступающий в ПФЛ владикавказский «Спартак» будет расформирован
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Как сообщает Ossetia News, клуб давно испытывает финансовые проблемы. После расформирования весь персонал будет направлен на работу в академию, которая продолжит свою деятельность.

Отмечается, что главный тренер команды Валерий Горохов покинул свой пост 21 мая. 

В минувшем сезоне ПФЛ, который был досрочно завершён из-за коронавируса, «Спартак» занял 16-е место в зоне «Юг».

Ранее сообщалось, что Юрий Газзаев претендует на пост главного тренера «Алании».

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