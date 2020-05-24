Муса: остался бы в ЦСКА, если бы знал, что Марез не уйдёт из «Лестера»
- РИА Новости
«До того как «Лестер» подписал меня, мне сказали, что Рияд Марез покинет клуб. Но он не ушёл. Если бы знал, что Марез останется, я бы не присоединился к «Лестеру». Остался бы в ЦСКА», — цитирует Мусу Own goal Nigeria.
Тем не менее он отметил, что сначала играл в «Лестере», несмотря на большое количество вингеров в команде.
«Но когда Раньери покинул команду и пришёл Крейг Шекспир, я больше не понимал, что происходит, и перестал получать игровую практику», — добавил Муса.
Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, после чего перешёл в «Лестер». За армейцев он провёл 182 матча и забил 61 мяч.
На данный момент Муса выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
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