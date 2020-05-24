Касперович признался, что тяжело переживал слова главы СБР в свой адрес

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Александр Касперович, личный тренер Александра Логинова, заявил, что тяжело переживал слова президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва, который раскритиковал специалиста за ситуацию на чемпионате мира в Антерсельве.
Касперович признался, что тяжело переживал слова главы СБР в свой адрес
  • РИА Новости

«Я получил два дня удовольствия, которое никогда не испытывал: со знаком плюс, когда Саша выиграл золотую медаль чемпионата мира, и со знаком минус, когда случилась беда с обысками. Можно было выйти из этой ситуации легко, но мы же сами всё это раздули, начали искать виновных. Как можно тренера назвать туристом, разве это нормально? Вы поняли, о ком я говорю. Да лучше бы он облил меня ведром помоев и всё. Но не так же говорить. Тяжело очень переживал это», — цитирует Касперовича РИА Новости.

Он отметил, что в его жизни не было ничего подобного. 

После победы в спринте на чемпионате мира в Антерсельве Логинов был подвергнут травле за допинговое прошлое, из-за чего он впоследствии говорил о возможном завершении карьеры.

Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова и его тренера Александра Касперовича. У спортсмена были изъяты мобильный телефон и ноутбук. В ночь с 22 на 23 февраля, перед гонкой с массовым стартом, полиция вернулась к биатлонисту для подписания протокола. На Логинова и его тренера было заведено уголовное дело.

Ранее Касперович выразил мнение, что его работа в сборной Болгарии по биатлону будет плюсом для Логинова.

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