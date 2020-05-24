Масса заявил, что знает о состоянии здоровья Шумахера

Фелипе Масса, бывший партнёр семикратного чемпиона мира по автогонкам класса «Формула-1» Михаэля Шумахера, признался, что имеет информацию о состоянии здоровья немца.

«Я знаю, в каком состоянии находится Михаэль, у меня есть информация. Мои отношения с ним были достаточно близкими всегда. Хотя с его женой я не так близок, она не так часто ходила на гонки. Думаю, главное, что мы знаем, — ситуация непростая. Это непростой этап в его жизни, но мы должны уважать это. Семья Михаэля не хочет разглашать информацию. А кто я такой, чтобы делать это? Мечтаю и молюсь каждый день о его выздоровлении. Хочу, чтобы он снова появился на автодроме, особенно теперь, когда пилотирует его сын. Мне бы хотелось, чтобы он смотрел за Миком и вдохновлял его», — цитирует Массу Marca.

Михаэль Шумахер в 2013-м году упал, катаясь на лыжах, и получил тяжёлую травму головы. С тех пор информации о здоровье немецкого пилота практически нет, его семья сохраняет молчание.

Ранее сообщалось, как 24 года назад до финиша Гран-при Монако добрались лишь три пилота.