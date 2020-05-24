Нурмагомедов поздравил мусульманских подписчиков с окончанием Рамадана

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил своих мусульманских подписчиков с праздником Ид-аль-Фитр, который также известен как Ураза-байрам и отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан.

«Поздравляю всех с праздником Ид-аль-Фитр, Ураза-байрам. Пускай все молитвы, посты, благие деяния и намерения примет Всевышний. Пускай он поможет нам всем и избавит нас от этой болезни, которая поразила весь мир. Всем мира и добра», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Следующий поединок россиянин должен провести против временного чемпиона UFC в лёгком весе Джастина Гэтжи. Дата и место боя пока неизвестны.

Ранее Нурмагомедов назвал Макгрегора величайшим бойцом в истории Twitter.