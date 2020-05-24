Глушаков намерен стать тренером

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о своих будущих тренерских планах.

«Я реально вижу себя тренером. Почему нет? Сразу в сборную пойду. Станислав Саламыч Черчесов закончит, а я пойду вместо него. На самом деле посмотрим. Зависит от того, какие задачи, какая команда. Можно сразу и в РПЛ. Тебе купят игроков, останется только собрать их, объединить, расставить. А можно попасть в команду, где всё выстроить и добиваться успеха за счет ума и хитрости. У всех разная судьба в футболе», — заявил Глушаков в интервью Нобелю Арустамяну на канале «Матч Премьер».

Ранее Глушаков выразил мнение, что чемпионат РПЛ нужно было завершить досрочно.