Глушаков намерен стать тренером

Короткая ссылка
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о своих будущих тренерских планах.

«Я реально вижу себя тренером. Почему нет? Сразу в сборную пойду. Станислав Саламыч Черчесов закончит, а я пойду вместо него. На самом деле посмотрим. Зависит от того, какие задачи, какая команда. Можно сразу и в РПЛ. Тебе купят игроков, останется только собрать их, объединить, расставить. А можно попасть в команду, где всё выстроить и добиваться успеха за счет ума и хитрости. У всех разная судьба в футболе», — заявил Глушаков в интервью Нобелю Арустамяну на канале «Матч Премьер».

Ранее Глушаков выразил мнение, что чемпионат РПЛ нужно было завершить досрочно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить