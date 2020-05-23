Глушаков: возможно, стоило закончить сезон и начать чемпионат с чистого листа

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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал возобновление чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
Глушаков: возможно, стоило закончить сезон и начать чемпионат с чистого листа
  • РИА Новости

«Хотелось уже закончить, поскольку все в отпуске, не знали сроки. С другой стороны, ты футболист и хочешь играть. И есть болельщики. Всё равно мы играем для них. Возможно, стоило бы закончить и начать чемпионат с чистого листа, чем гнать лошадей и доигрывать за месяц. Но зато наиграешься в футбол вдоволь. Есть составы, есть игроки, наверное, будет ротация», — заявил Глушаков в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер».

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за коронавируса. Возобновление турнира запланировано на 21 июня.

Ранее Глушаков признался, что был шокирован решением «Локомотива» не продлевать контракт с Сёминым.

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