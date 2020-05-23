Заболевший коронавирусом Бакаев рассказал о своём самочувствии

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Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев заявил, что у него заболевание проходит бессимптомно.
Заболевший коронавирусом Бакаев рассказал о своём самочувствии
  • РИА Новости

«Что касается моего физического состояния, то чувствую я себя прекрасно. Болезнь проходит бессимптомно, огромное спасибо всем за поддержку. В свою очередь, я призываю всех оставаться дома. Осталось совсем немного — и мы вновь вернёмся к своей нормальной жизни», — написал Бакаев в Instagram.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Спартак» 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Бакаев не будет тренироваться со «Спартаком» в Тарасовке из-за заболевания коронавирусной инфекцией.

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