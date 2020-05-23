Туктамышева выразила желание сыграть в футбол с игроками «Зенита»

Чемпионка Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что хотела бы сыграть в футбол с игроками петербургского «Зенита».

«Я бы с удовольствием просто поиграла в футбол с игроками «Зенита». Мы сами играем или на разминке, или на даче. Женя Плющенко его обожает. У меня хорошо получается отбирать мяч, поскольку я мелкая и быстро бегаю туда-сюда. Мне интересно: это я себе придумала, что хорошо играю, или на самом деле?» — сказала Туктамышева в совместном прямом эфире в Instagram с теннисисткой Дарьей Касаткиной.

После 22 туров Российской премьер-лиги «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая ближайших преследователей на девять очков.

Ранее сообщалось, что обсуждают в мире фигурного катания.