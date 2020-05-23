Туктамышева выразила желание сыграть в футбол с игроками «Зенита»

Короткая ссылка
Чемпионка Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что хотела бы сыграть в футбол с игроками петербургского «Зенита».
Туктамышева выразила желание сыграть в футбол с игроками «Зенита»
  • РИА Новости

«Я бы с удовольствием просто поиграла в футбол с игроками «Зенита». Мы сами играем или на разминке, или на даче. Женя Плющенко его обожает. У меня хорошо получается отбирать мяч, поскольку я мелкая и быстро бегаю туда-сюда. Мне интересно: это я себе придумала, что хорошо играю, или на самом деле?» — сказала Туктамышева в совместном прямом эфире в Instagram с теннисисткой Дарьей Касаткиной.

После 22 туров Российской премьер-лиги «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая ближайших преследователей на девять очков.

Ранее сообщалось, что обсуждают в мире фигурного катания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить