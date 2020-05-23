США разрешит иностранным спортсменам въезд в страну ради возобновления соревнований

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Министерство внутренней безопасности США разрешило въезд в страну ряду профессиональных спортсменов в порядке исключения.
США разрешит иностранным спортсменам въезд в страну ради возобновления соревнований
  • Reuters

В заявлении министерства, которое приводит The New York Times, говорится, что иностранным бейсболистам, баскетболистам, гольфистам, хоккеистам, теннисистам, а также членам их семей и персоналу будет разрешён въезд в США.

В настоящее время практически все крупные спортивные соревнования в стране приостановлены из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что в НБА проводят опрос генменеджеров относительно форматов рестарта сезона.

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