Тактаров: Уайт имеет право переписывать историю UFC

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Бывший российский боец смешанных единоборств и победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров высказал своё мнение о президенте организации Дане Уайте.
Тактаров: Уайт имеет право переписывать историю UFC
  • Reuters

«Дана Уайт очень болезненно относится к тому, что было до него. Это его прям коробит — до него UFC не было, и всё. До меня не было цивилизации и человечества — примерно так он рассуждает. Это его право. Он сохранил шоу, довёл его до высокой прибыльности, он имеет право решать, переписывать историю. Он убрал всех, кто был до него. Фрэнк Шемрок, как и я, не упоминается нигде, потому что нашла коса на камень, и всё. Это его право абсолютно. Если я хочу что-то решать и что-то говорить, то должен создать что-то подобное, только лучше — тогда я могу что-то говорить», — приводит слова Тактарова Fight Time.

Тактаров стал чемпионом турнира UFC в 1995 году. Дана Уайт пришёл в организацию в 2001 году.

Ранее Макгрегор назвал лучшего бойца в истории смешанных единоборств.

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