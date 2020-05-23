СМИ: В январе Почеттино отказал «Барселоне»

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Бывший тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отказался возглавлять испанскую «Барселону» в январе 2020 года.
СМИ: В январе Почеттино отказал «Барселоне»
  • Reuters

Об этом сообщает Marca. Аргентинец входил в шорт-лист претендентов на пост главного тренера каталонского клуба вместе с Хави и Рональдом Куманом после увольнения Эрнесто Вальверде. Все трое претендентов ответили отказами. Согласно информации источника, Почеттино отказал «Барселоне» из принципа, поскольку раньше играл и возглавлял «Эспаньол», другой клуб из столицы Каталонии.

После этого «Барселона» всё равно связалась с президентом «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви и получила право на переговоры с тренером. Аргентинец отказал руководству «Барселоны» и во второй раз.

Ранее Почеттино признался, что плакал после финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.

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