Почеттино признался, что плакал после финала Лиги чемпионов сезона-2018/19

Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о своих эмоциях от поражения от «Ливерпуля» в прошлогоднем финале футбольной Лиги чемпионов.

«Было очень трудно принять то, как пошла игра. Учитывая то, как мы ответственно готовились в течение трёх недель и как мы работали, со всеми сотрудниками и игроками. Мы были очень сосредоточены», — цитирует специалиста The Sun.

По его словам, он и его подопечные были уверены, что финал пройдёт по их сценарию, но никто не был готов пропустить так быстро. Он признался, что был очень разочарован после поражения.

«Было трудно перестать плакать, перестать чувствовать себя плохо. Это было огромное достижение. И вы можете использовать пример «Ливерпуля». После того как они проиграли «Реалу» в прошлом сезоне, это было большой мотивацией и вдохновением вернуться в следующем сезоне», — сказал Почеттино.

«Тоттенхэм» тогда проиграл «Ливерпулю» со счётом 0:2.

Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с мая 2014-го по ноябрь 2019 года. Вместе с лондонцами он доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка Английской футбольной лиги.

Ранее Почеттино заявил, что открыт для предложений из Англии.