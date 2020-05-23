Бывший игрок «Локо» Илич: Николич — очень хороший тренер и человек

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Бывший защитник «Локомотива» Бранко Илич рассказал о новом главном тренере клуба Марко Николиче.
Бывший игрок «Локо» Илич: Николич — очень хороший тренер и человек
  • Reuters

Словенец играл под руководством сербского специалиста в белградском «Партизане».

«Николич — очень хороший тренер и человек. Он достаточно требовательный, в том числе и к себе. Николич кропотливо готовится к каждой игре и уделяет внимание абсолютно всему — обороне, атаке, фланговой игре. Абсолютно любые нюансы всегда находятся под контролем Николича. Марко всегда настроен на 100% и требует ровно того же от своих подопечных», — Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что «Спартак», «Динамо» и «Локо» привели свои базы в соответствие со стандартом Роспотребнадзора.

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