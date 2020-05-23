Мещеряков: Фарфан лечится от коронавируса

Перуанский легионер «Локомотива» Джефферсон Фарфан проходит курс лечения от коронавируса.

Как заявил глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков, спортсмен чувствует себя хорошо.

«Фарфан лечится, с ним всё нормально», — приводит слова функционера РИА Новости.

По некоторым сведениям, 35-летний форвард входит в список из 11 футболистов, с которыми руководство «Локомотива» планирует расстаться в ближайшее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Михаил Боярский пожелал скорейшего выздоровления Павлу Погребняку.