Мещеряков: Фарфан лечится от коронавируса
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- РИА Новости
Как заявил глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков, спортсмен чувствует себя хорошо.
«Фарфан лечится, с ним всё нормально», — приводит слова функционера РИА Новости.
По некоторым сведениям, 35-летний форвард входит в список из 11 футболистов, с которыми руководство «Локомотива» планирует расстаться в ближайшее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что Михаил Боярский пожелал скорейшего выздоровления Павлу Погребняку.