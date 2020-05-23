Лыжница Ермошина: в 50% случаев спортсмен не знает, что принимает допинг

Бывшая российская лыжница Полина Ермошина рассказала о допинге в спорте.

По её словам, человек, начинающий профессиональную карьеру, должен понимать, что неизбежно столкнётся с запрещёнными веществами.

«Понимаю, почему люди принимают допинг, почему спортсмены принимают. Понимаю, почему их ловят. Абсолютно точно, в 50% случаев спортсмен не знает, что принимает допинг. Вот такие жестокие люди вокруг нас. Но есть те, кто делает это специально, по программам. Приходя в профессиональный спорт, ты заведомо соглашаешься с этим. Сейчас другого спорта нет и не будет. У организма есть определённый лимит, который гораздо ниже того результата, который показывают в любом виде спорта», — заявила Ермошина на своём YouTube-канале.

Ранее сообщалось, что в WADA не видят связи между использованием терапевтических исключений и завоеванием медалей.