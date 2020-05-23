Боец ММА Колесник бросила вызов журналистке Соколовой, критиковавшей Усика

Украинский боец ММА Елена Колесник бросила вызов на бой журналистке и телеведущей Янине Соколовой, которая ранее подвергла критике боксёра Александра Усика за его участие в фильме российского производства.

По мнению Колесник, её оппонентка «хотела хайпануть на имени всемирно известного легендарного украинца для поднятия своей лживой никому не нужной программы».

«Каждый должен заниматься своим делом. Спортсмен — тренироваться и выступать. Политик — защищать наших граждан, обеспечивать безопасность и рабочие места, а журналисты должны правдиво освещать ситуацию в стране. Шесть лет у нас творится дичайший ужас, за счёт которого хайпуют все, кому не лень», — заявила Колесник в видеообращении на YouTube.

Кроме того, спортсменка задалась вопросом, почему Соколова задаёт вопрос «Чей Крым?» Усику и певице Марув, а не спрашивает то же самое у «предателя Родины, у господина П.».

Колесник также предложила Соколовой провести бой.

«Если вы действительно хотите получить спортивный пендель, подзатыльник или просто подраться, я предлагаю вам свои услуги. Как женщина женщине. Я со стороны спорта, вы журналистка, но свою работу качественно не делаете. Давайте я выступлю вместо Саши. Зачем вы его дёргаете, объясните. Вот есть я, живой кандидат», — заключила Колесник.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко помогает другому экс-чемпиону мира американцу Эвандеру Холифилду в подготовке к возвращению на ринг.